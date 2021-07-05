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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ ЭКСПЕРТОВ ФАО НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСИ
10:10 06.07.2021
В рамках регионального проекта TCP/RER/3801 «Усиление сопротивляемости сосновых лесов к вспышкам размножения жуков-короедов и связанному усыханию древостоев» с 5 по 9 июля 2021 г. в Беларуси будет находиться миссия международных экспертов, специалистов ФАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», в ходе встречи планируется обсудить разработку исследований для определения текущего состояния и будущих требований к системе наблюдения и мониторинга в связи с созданием системы раннего предупреждения вспышек размножения вредителей и связанное усыхание древостоев.
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