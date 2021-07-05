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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН СОГЛАСОВАЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
09:15 06.07.2021
Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".
"Руководство Казахстана предпринимает очень серьезные шаги по индустриализации государства, есть большая заинтересованность в кооперации с Беларусью. Наше тесное сотрудничество включает промышленную сборку техники. Сейчас мы выходим на достаточно глубокую локализацию по различным видам техники. Она составляет в среднем около 30%, даже немногим больше. Стоит задача выйти на 50-процентную локализацию. Именно эти проекты обсуждались в ходе моего рабочего визита в Казахстан", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Он отметил, что Казахстан стремится развивать собственные компетенции в машиностроении.
"У страны уже есть большие успехи в этом направлении. Мы только рады предложить свои услуги. План действий по развитию сборочных производств нами согласован", - отметил премьер-министр.
"За счет экономии на логистических издержках мы сможем к обоюдной выгоде экспортировать продукцию в Китай. Это одна из задумок для ускоренного развития производства белорусской техники, а также пищевой промышленности в Казахстане", - добавил Роман Головченко.
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