МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСЕН КОМПАНИЯМ ИЗ ЛИХТЕНШТЕЙНА

17:20 05.07.2021 by/novosti/2021/perspektivy-sotrudnichestva-s-lihtenshtejnom-obsudili-v-velikom-kamne/ МИНСК, 6 июля /ЭКОПРЕСС/. Почетный Консул Республики Беларусь в городе Шане (Княжество Лихтенштейн) Тимоти фон Ландскрон 5 июля 2021 года посетил индустриальный парк «Великий камень». Как сообщает сайт индустриального парка, дипломат ознакомился с ходом строительства «Великого камня», принципами работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция». Во время переговоров Тимоти фон Ландскрон отметил, что в парке созданы привлекательные условия для ведения бизнеса и «Великий камень» может быть интересен компаниям из Лихтенштейна.