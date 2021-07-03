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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСЕН КОМПАНИЯМ ИЗ ЛИХТЕНШТЕЙНА
17:20 05.07.2021
by/novosti/2021/perspektivy-sotrudnichestva-s-lihtenshtejnom-obsudili-v-velikom-kamne/
МИНСК, 6 июля /ЭКОПРЕСС/. Почетный Консул Республики Беларусь в городе Шане (Княжество Лихтенштейн) Тимоти фон Ландскрон 5 июля 2021 года посетил индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт индустриального парка, дипломат ознакомился с ходом строительства «Великого камня», принципами работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».
Во время переговоров Тимоти фон Ландскрон отметил, что в парке созданы привлекательные условия для ведения бизнеса и «Великий камень» может быть интересен компаниям из Лихтенштейна.
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