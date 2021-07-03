Турецкая делегация муниципалитета города Бурса 3 июля 2021 года посетила СЭЗ «Могилев».

Как сообщает сайт СЭЗ, для турецких гостей была организована экскурсия на крупную промышленную площадку, расположенную в границах участка №4 СЭЗ «Могилев», с целью ознакомления инвестиционным потенциалом СЭЗ, опытом развития промышленной инженерно-транспортной инфраструктуры.

Подробное ознакомление с работой компаний-резидентов СЭЗ «Могилев», созданных при участии турецкого капитала, позволило обозначить ключевые направления дельнейшего сотрудничества администрации СЭЗ «Могилев» с городом Бурса по вопросам расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.