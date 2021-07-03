|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ТУРЕЦКОГО ГОРОДА БУРСА ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ СЭЗ «МОГИЛЕВ»
15:49 05.07.2021
Турецкая делегация муниципалитета города Бурса 3 июля 2021 года посетила СЭЗ «Могилев».
Как сообщает сайт СЭЗ, для турецких гостей была организована экскурсия на крупную промышленную площадку, расположенную в границах участка №4 СЭЗ «Могилев», с целью ознакомления инвестиционным потенциалом СЭЗ, опытом развития промышленной инженерно-транспортной инфраструктуры.
Подробное ознакомление с работой компаний-резидентов СЭЗ «Могилев», созданных при участии турецкого капитала, позволило обозначить ключевые направления дельнейшего сотрудничества администрации СЭЗ «Могилев» с городом Бурса по вопросам расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
Курсы в банках
на 05.07.2021
Конвертация в банках
на 05.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте