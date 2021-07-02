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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ПРОДОЛЖАТ ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО АВИАРЕЙСОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ


16:51 02.07.2021

Беларусь и Казахстан продолжат постепенное восстановление количество авиарейсов между странами. Такое решение было принято на прошедшем 30 июня в Нур-Султане совместном заседании транспортных ведомств Беларуси и Казахстана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, сотрудничество в области гражданской авиации стало центральной темой в повестке переговоров. В частности, стороны с удовлетворением отметили договоренности авиационных властей двух государств о восстановлении рейсов по маршрутам: Минск-Нур-Султан-Минск с частотой с 4 до 7 рейсов в неделю, Минск-Алматы-Минск – с 2 до 4 рейсов, Минск-Костанай-Минск с частотой 2 раза в неделю.

В области автомобильного транспорта в последние годы наблюдает рост транзита казахстанскими перевозчиками по территории Беларуси: в 2020 году составил порядка 300% к уровню 2011 года. В связи с этим белорусский Минтранс предложил увеличить квоту разрешений на международные автоперевозки грузов в/из третьих стран. Кроме того, в краткосрочной перспективе Минск считает целесообразным перейти на обмен разрешениями в электронном виде – после технической готовности и выполнения необходимых процедур. Участники встречи договорились провести Смешанную комиссию по автомобильному транспорту в октябре 2021 года в Минске.

Представители двух транспортных ведомств отметили положительную динамику в развитии перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Казахстан.

С целью изучения лучшей практики внедрения платности дорог, международного экспедирования на автомобильных перевозках, введения электронных транспортных накладных и цифровых решений в логистике Казахстан предложил белорусским коллегам организовать совместные встречи по обмену опытом. Они могут пройти в рамках мероприятий Белорусской транспортной недели, ежегодной международной выставки «Транспорт и логистика 2021» осенью этого года.

Во время официального визита белорусская делегация провела встречи с руководством Авиационной администрации Казахстана и РГП «Казаэронавигации», а также Казахстанских железных дорог (АО «НК «КТЖ»).
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