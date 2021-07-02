МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЭКСПЕРТЫ МАГАТЭ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ НА ПЛОЩАДКЕ БЕЛАЭС

15:08 02.07.2021 Экспертная группа МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) 1 июля завершила работу на площадке БелАЭС. Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты атомной станции, посетили ее объекты. Предварительные итоги визита эксперты подведут к концу своей миссии в Беларусь – 9 июля.