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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ МАГАТЭ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ НА ПЛОЩАДКЕ БЕЛАЭС
15:08 02.07.2021
Экспертная группа МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) 1 июля завершила работу на площадке БелАЭС.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты атомной станции, посетили ее объекты.
Предварительные итоги визита эксперты подведут к концу своей миссии в Беларусь – 9 июля.
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