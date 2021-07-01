МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛЬСТВО США В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫДАЧУ НЕИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ

11:39 02.07.2021 Посольство США в Беларуси приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными. Как сообщает посольство, приостановка будет действовать до дальнейшего уведомления. В то же время при наличии записи, которая была сделана ранее, граждане могут обратиться в посольство с соответствующими документами. При этом услуги гражданам США будут оказываться и далее.