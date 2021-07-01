|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО США В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫДАЧУ НЕИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ
11:39 02.07.2021
Посольство США в Беларуси приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными.
Как сообщает посольство, приостановка будет действовать до дальнейшего уведомления.
В то же время при наличии записи, которая была сделана ранее, граждане могут обратиться в посольство с соответствующими документами.
При этом услуги гражданам США будут оказываться и далее.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2021
Курсы в банках
на 02.07.2021
Конвертация в банках
на 02.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте