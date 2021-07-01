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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СО 2 ИЮЛЯ РЕЙСЫ МИНСК-ДУБАЙ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ПЕРВОМ ТЕРМИНАЛЕ АЭРОПОРТА ДУБАЯ
10:15 02.07.2021
Со 2 июля 2021 года рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Дубай будут выполняться в терминале №1 международного аэропорта Дубая. Об этом сообщила компания «Белавиа».
Ранее авиакомпания выполняла полеты в терминал №3.
Первый терминал был построен в 2000 г. и рассчитан на обслуживание крупнейших авиакомпаний. Для удобства пассажиров здесь расположены бары, кафе, комнаты отдыха, бизнес-центр, пятизвездочная гостиница, медицинский центр.
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