Со 2 июля 2021 года рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Дубай будут выполняться в терминале №1 международного аэропорта Дубая. Об этом сообщила компания «Белавиа».

Ранее авиакомпания выполняла полеты в терминал №3.

Первый терминал был построен в 2000 г. и рассчитан на обслуживание крупнейших авиакомпаний. Для удобства пассажиров здесь расположены бары, кафе, комнаты отдыха, бизнес-центр, пятизвездочная гостиница, медицинский центр.