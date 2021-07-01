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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРАЖДАНЕ 73 ГОСУДАРСТВ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗ ВИЗЫ ПРИЕХАТЬ В БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
09:17 02.07.2021
Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года для граждан 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Соответствующий указ № 251 подписал 1 июля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.
Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами № 8 от 9 января 2017 года и № 300 от 7 августа 2019 года).
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