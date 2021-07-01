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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БМЗ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ В РОССИЮ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА $18 МЛН


16:44 01.07.2021

Белорусский металлургический завод совместно с Торговым домом БМЗ в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России подписал трехсторонние рамочные соглашения на поставку металлопродукции общей стоимостью более $18 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, в соответствии с подписанными соглашениями крупные российские компании, такие как «Тюбинг Технолоджи ЮГРА», ООО «Технология Бурения» и ООО «УВМ-Сталь» планируют до конца 2021 года осуществить закупку более 12 тысяч тонн бесшовных труб и арматурного проката.

«Российский рынок в настоящее время является одним из основных направлений экспорта БМЗ и составляет около четверти всей экспортируемой продукции. Интерес российских компаний к продукции для строительной и нефтеперерабатывающей отраслей подкрепляется крайне высоким спросом на продукцию, а также высоким качеством продукции завода», - отметили в пресс-службе БМЗ.
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