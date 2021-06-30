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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ


14:26 01.07.2021

Минэкономразвития Оренбургской области заинтересовано в развитии биржевой торговли с Беларусью. Это было отмечено на вебинаре для деловых кругов российского региона, организованный Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Центром поддержки экспорта Оренбургской области 30 июня 2021 г.

«В текущем году перед нами стоит задача по расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, и в качестве одного из перспективных направлений мы видим организацию взаимодействия с Белорусской универсальной товарной биржей. Данная площадка уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по продвижению российских товаров на белорусский рынок, и мы хотели бы использовать возможности биржевого механизма для увеличения взаимного товарооборота», – заявил представитель Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Российской Федерации Алексей Зверев, открывая вебинар.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие руководители порядка 20 оренбургских предприятий, планирующих поставлять свою продукцию в Беларусь и третьи страны через биржевую площадку.

В ходе вебинара состоялась презентация ключевых возможностей и опыта БУТБ по организации биржевой торговли с различными регионами России, а также рассмотрены наиболее перспективные товарные направления непосредственно для Оренбургской области.

«Насколько мне известно, в структуре экспорта Оренбургской области преобладают несырьевые неэнергетические товары. Для нас особый интерес представляет металлопродукция – прежде всего чугун и листовой прокат. Обе эти позиции пользуются высоким спросом у белорусских участников торгов, поэтому заявки на продажу от оренбургских производителей без внимания не останутся. Что касается транзитных сделок, то мы готовы помочь переработчикам масличных культур из Оренбургской области выйти на рынки Китая, Швейцарии и стран Балтии. В свое время мы потратили немало сил на проработку этих рынков, зато теперь, как говорится, «пожинаем плоды»: с начала года экспорт белорусского рапсового масла, шрота и жмыха превысил $36 млн», – отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.
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