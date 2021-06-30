Лукашенко 1 июля обсудил по телефону с Путиным сотрудничество Беларуси и России в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, отдельно Лукашенко и Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.

Подробно обсуждались вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Достигнута договоренность, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Подробно Лукашенко и Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности.

Также они обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Затронули также ситуацию вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами.

Во время разговора стороны договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.