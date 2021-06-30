МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

EBU ПРИОСТАНОВИЛ ЧЛЕНСТВО БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

09:13 01.07.2021 Исполком Европейского вещательного союза 30 июня принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза. С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам Европейского вещательного союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, правовой, технической и исследовательской экспертизе.