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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
EBU ПРИОСТАНОВИЛ ЧЛЕНСТВО БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
09:13 01.07.2021
Исполком Европейского вещательного союза 30 июня принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза.
С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам Европейского вещательного союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, правовой, технической и исследовательской экспертизе.
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