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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТПП ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ


16:01 30.06.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Калининградская торгово-промышленная палата (Калининградская ТПП) планируют совместно развивать биржевую торговлю – в первую очередь продукцией сельского хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, договоренность о взаимодействии по популяризации биржевого механизма среди деловых кругов региона и объединении усилий по привлечению на белорусскую биржевую площадку калининградских компаний достигнута в ходе визита рабочей группы БУТБ в Калининград 29 июня 2021 г.

Первым практическим результатом сотрудничества БУТБ и Калининградской ТПП стал состоявшийся на базе палаты семинар для предприятий малого и среднего бизнеса Калининградской области, заинтересованных в расширении рынков сбыта своей продукции. В рамках программы мероприятия проведена презентация возможностей и потенциала БУТБ как межрегиональной электронной торговой платформы, обеспечивающей движение товаров в трех направлениях: импорт, экспорт и транзит.

«Наиболее перспективным направлением биржевой торговли с Калининградской областью на сегодняшний день является продукция АПК. В частности, товары масложировой группы традиционно занимают значительную долю в экспорте области, а крупнейший в регионе переработчик семян масличных культур регулярно возглавляет рейтинг продавцов шрота на биржевых торгах. Причем биржевая площадка может послужить не только точкой входа на белорусский рынок, но и упростить доступ калининградских компаний на рынки третьих стран. В последнее время этим инструментом активно пользуются аккредитованные на бирже иностранные компании, в том числе из Российской Федерации», – подчеркнул заместитель начальника управления ВЭД Герман Пузырный, выступая перед представителями калининградского бизнеса.

Союз «Калининградская торгово-промышленная палата» – самое крупное объединение бизнеса в Калининградской области. Среди членов ТПП свыше 590 организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории данного региона России. ТПП содействует развитию региональной экономики, ее диверсификации и интеграции в мировую хозяйственную систему, а также способствует созданию благоприятной бизнес-среды и условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.
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