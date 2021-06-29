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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МАГАТЭ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАЧАЛА РАБОТУ НА ПЛОЩАДКЕ БЕЛАЭС
12:30 30.06.2021
Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, в течение двух дней они изучат материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также посетят объекты станции.
Работа экспертной группы будет выстроена по нескольким ключевым направлениям: оценка национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок; оценка системы физической защиты ядерного материала при транспортировке; обзор информационной и компьютерной безопасности.
В состав миссии входят эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.
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