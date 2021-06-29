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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ НА VIII ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛ РЯД КОНТРАКТОВ
11:51 30.06.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» 29 июня 2021 года подписало контракты на поставку в Российскую Федерацию крупных партий продукции. Документы подписаны в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с эксклюзивным дистрибьютором ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» подписан контракт на поставку широкой гаммы сельскохозяйственных машин.
С целью увеличения объемов выпуска продукции на базе действующего сборочного производства в Смоленске с компанией «Смолсельмаш» подписан контракт на поставку во втором полугодии 2021 года машинокомплектов кормозаготовительной техники.
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