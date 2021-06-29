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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЮЗЫ ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ И ЭСТОНИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:11 30.06.2021
Председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов» Валерий Мицкевич и глава некоммерческого объединения «Союз юристов Эстонии» Май Пальмипуу подписали меморандум о сотрудничестве.
«Одной из задач Союза юристов является достижение высокого международного авторитета Союза юристов, установление международных контактов с общественными объединениями юристов других стран. Для членов Союза юристов является важным иметь возможность обмениваться знаниями, информацией и опытом с юристами других стран», - говорится в сообщении Белорусского республиканского союза юристов.
На сегодня соглашения о правовом сотрудничестве подписаны с Международным союзом юристов, с ассоциациями и союзами юристов России, Китая, Таджикистана, Украины, Армении, Вьетнама, Болгарии, Латвии, Литвы. В настоящее время продолжается активная работа по заключению международных договоров с общественными организациями иных государств.
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