Председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов» Валерий Мицкевич и глава некоммерческого объединения «Союз юристов Эстонии» Май Пальмипуу подписали меморандум о сотрудничестве.

«Одной из задач Союза юристов является достижение высокого международного авторитета Союза юристов, установление международных контактов с общественными объединениями юристов других стран. Для членов Союза юристов является важным иметь возможность обмениваться знаниями, информацией и опытом с юристами других стран», - говорится в сообщении Белорусского республиканского союза юристов.

На сегодня соглашения о правовом сотрудничестве подписаны с Международным союзом юристов, с ассоциациями и союзами юристов России, Китая, Таджикистана, Украины, Армении, Вьетнама, Болгарии, Латвии, Литвы. В настоящее время продолжается активная работа по заключению международных договоров с общественными организациями иных государств.