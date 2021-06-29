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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ПОСТАВИТ В КАЗАХСТАН 590 ТРАКТОРОВ НА $10 МЛН


09:11 30.06.2021

Минский тракторный завод (МТЗ) поставит в Казахстан 590 тракторов на $10 миллионов. Это предусмотрено контрактом, подписанным 28 июня 2021 года между ОАО «МТЗ» и ТОО «Торговый Дом Белорусский трактор».

Как сообщает Тelegram-канал предприятия, Минский тракторный завод планирует развивать сборочное производство в индустриальной зоне «Костанай». На первом этапе вместе с казахстанскими партнерами будет построен цех по производству кабин. Следующий этап - строительство корпуса для изготовления двигателей и радиаторов всех типов.

Планируется также выпускать новый вид продукции - дизель-помпы. Общая стоимость всего проекта $50 миллионов.

Договоренности достигнуты в ходе визита генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка в Казахстан в составе официальной делегации Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко.
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