Очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций с участием первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова и заместителя министра иностранных дел Кыргызстана прошел 29 июня 2021 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций делегации рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов двусторонних отношений, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие сторон в интеграционных организациях (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ и др.).

Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-кыргызских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, подтвердили взаимное намерение содействовать по линии МИД двух стран их развитию, обсудили практические аспекты подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий.