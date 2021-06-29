|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-КЫРГЫЗСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
17:25 29.06.2021
Очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций с участием первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова и заместителя министра иностранных дел Кыргызстана прошел 29 июня 2021 г. в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций делегации рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов двусторонних отношений, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие сторон в интеграционных организациях (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ и др.).
Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-кыргызских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, подтвердили взаимное намерение содействовать по линии МИД двух стран их развитию, обсудили практические аспекты подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2021
Курсы в банках
на 29.06.2021
Конвертация в банках
на 29.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте