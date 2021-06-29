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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТОИМОСТЬ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ПОКА ЧТО ОСТАНЕТСЯ €35
16:50 29.06.2021
Стоимость шенгенской визы для белорусов пока что останется €35. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.
«Решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии с ЕС не означает автоматической остановки действия соглашения об упрощении визового режима с Беларусью», - заявила представитель Набилы Массрали, которую цитирует Deutsche Welle.
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