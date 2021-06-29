МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СТОИМОСТЬ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ПОКА ЧТО ОСТАНЕТСЯ €35

16:50 29.06.2021 Стоимость шенгенской визы для белорусов пока что останется €35. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали. «Решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии с ЕС не означает автоматической остановки действия соглашения об упрощении визового режима с Беларусью», - заявила представитель Набилы Массрали, которую цитирует Deutsche Welle.