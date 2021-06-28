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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ В КАЗАХСТАН НА 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:34 29.06.2021
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко находится с рабочим визитом в Казахстане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, в Нур-Султане подписаны контракты с дистрибьюторами продукции «Бобруйскагромаш» в Казахстане – ТОО «КАИК» и ТОО «Аксуат» на поставку техники и машинокомплектов. Объем подписанных контрактов в совокупности составил 1 млн долларов США.
Во время визита Надежда Лазаревич посетила ведущие машиностроительные и перерабатывающие предприятия Костонайской области.
Достигнуты договоренности с холдингом «Олжа Агро» по комплексному оснащению строящихся в регионе ферм сельскохозяйственной техникой производства «Бобруйскагромаш».
С ТОО «Костонайский агромеханический завод» в ближайшее время будет реализован проект на поставку широкой гаммы сельхозмашин, а в перспективе –локализция в рамках сборочного производства.
Бобруйскагромаш заинтересован в наращивании взаимодействия с Казахстаном. Об этом сообщила генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич во время посещения предприятия «Агромаш-холдинг KZ» в Костонае: «Мы работаем с Казахстаном очень плотно в последние 5 лет. За год мы приросли на 150 процентов по экспорту сельскохозяйственной техники. У нас есть сборочное производство по выпуску прицепов, пресс-подборщиков и косилок. Также расширяем номенклатуру по кормозаготовительной технике».
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