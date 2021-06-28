Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов принимает участие в 25-м Симпозиуме Организации Объединенных Наций (ООН) и Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), который проходит 28-30 июня 2021 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, среди участников мероприятия – делегации высших контрольных органов, а также заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньминь, представители Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Германского общества международного сотрудничества (GIZ), Института внутренних аудиторов.

Главная тема симпозиума – «Работа во время и после пандемии: использование опыта высших органов аудита (ВОА) для укрепления эффективных институтов и достижения устойчивого развития общества».

Государственные аудиторы и представители международных организаций обсудят на симпозиуме актуальные вопросы контрольной деятельности: влияние COVID-19 на организационные возможности, методы работы и процессы ВОА; опыт и передовые практики аудита реагирования на COVID-19 и планы восстановления; инновационные подходы к повышению прозрачности и подотчетности мер реагирования на COVID-19; устойчивость и подотчетность систем и институтов после COVID-19.

Симпозиумы ООН и ИНТОСАИ проводятся в Вене (Австрия) с 1971 года – как правило, раз в два года – с участием делегаций ВОА на уровне руководства и представителей международных организаций. В 2021 году мероприятие впервые проходит в онлайн-режиме. Целью симпозиумов ООН и ИНТОСАИ является обмен практическим опытом и информацией во всех областях аудита государственного сектора. Симпозиумы содействуют наращиванию потенциала ВОА и вносят свой вклад в исследования и разработку методологии в области государственного аудита.