Генеральный директор холдинга ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков и президент компании АО «Агромашхолдинг» Александр Лаврентьев подписали соглашение о сотрудничестве на 2021-2022 годы по итогам состоявшихся 28 июня 2021 года в Нур-Султане переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, Гомсельмаш и Агромашхолдинг KZ осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства комбайнов, Агромашхолдинг KZ создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана.

В 2021 году планируется продолжить выпуск комбайна GS12R, освоенного в прошлом году и предназначенного для уборки риса. Важным моментом станет обновление линейки выпускаемых комбайнов ESSIL и появление моделей с улучшенными потребительскими свойствами. Также у АгромашХолдинг KZ в планах внедрить в производство кормоуборочные комбайны FS80.