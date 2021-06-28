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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ И АГРОМАШХОЛДИНГ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДО 2022 ГОДА
09:12 29.06.2021
Генеральный директор холдинга ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков и президент компании АО «Агромашхолдинг» Александр Лаврентьев подписали соглашение о сотрудничестве на 2021-2022 годы по итогам состоявшихся 28 июня 2021 года в Нур-Султане переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, Гомсельмаш и Агромашхолдинг KZ осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства комбайнов, Агромашхолдинг KZ создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана.
В 2021 году планируется продолжить выпуск комбайна GS12R, освоенного в прошлом году и предназначенного для уборки риса. Важным моментом станет обновление линейки выпускаемых комбайнов ESSIL и появление моделей с улучшенными потребительскими свойствами. Также у АгромашХолдинг KZ в планах внедрить в производство кормоуборочные комбайны FS80.
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