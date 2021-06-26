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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СВОЕ УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВЕ ЕС «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
17:12 28.06.2021
В МИД Беларуси 28 июня вызвали главу Представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля «в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи послу Европейского союза была доведена информация «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».
Беларусь также отзывает для консультаций своего постоянного представителя при ЕС в Минск для консультаций. Главе Представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.
В ответном порядке также будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.
Помимо этого, Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.
«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», - говорится в заявлении МИД.
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