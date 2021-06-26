184,6 млн рублей поступило в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-май 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 162,0 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям 22,6 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составил около 21%.

В Витебской области зарегистрировано 31 776 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7903 организации и 23873 индивидуальных предпринимателя.