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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ТАМОЖЕННОМУ И КАРАНТИННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО МЕЖПРАВКОМИТЕТА
16:39 28.06.2021
Состоялось первое заседание Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в заседании комиссии в режиме видеоконференции приняли участие представители таможенных органов Беларуси и Китая, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольства Беларуси в Китае.
В ходе заседания стороны отметили высокий характер взаимодействия таможенных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных служб Беларуси и таможенной службы Китая, высокие результаты двустороннего сотрудничества, а также возрастающее число совместных проектов в связи с ростом взаимной торговли Беларуси и Китая.
Участники подчеркнули стратегическое геополитическое положение Беларуси в рамках железнодорожного маршрута Китай-Европа инициативы «Пояс и путь», а также потенциал наращивания таких перевозок.
Также были рассмотрены вопросы развития института уполномоченных экономических операторов и расширения аккредитации белорусских производителей на китайском рынке.
Отмечена заинтересованность в более тесном взаимодействии между таможенными органами Беларуси и таможнями ключевых городов доставки и таможенного оформления белорусских товаров в Китае.
Стороны договорились расширять сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров, научных и профессиональных обменов.
Также в ходе заседания утверждено положение о комиссии, созданы рабочая группа по таможенному сотрудничеству и рабочая группа по карантинному сотрудничеству, подписаны международный договор, предусматривающий обмен электронными сведениями о товарах и железнодорожных средствах, перемещаемых в рамках торгового оборота через территорию Беларуси и Китая.
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