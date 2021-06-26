Состоялось первое заседание Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в заседании комиссии в режиме видеоконференции приняли участие представители таможенных органов Беларуси и Китая, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольства Беларуси в Китае.

В ходе заседания стороны отметили высокий характер взаимодействия таможенных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных служб Беларуси и таможенной службы Китая, высокие результаты двустороннего сотрудничества, а также возрастающее число совместных проектов в связи с ростом взаимной торговли Беларуси и Китая.

Участники подчеркнули стратегическое геополитическое положение Беларуси в рамках железнодорожного маршрута Китай-Европа инициативы «Пояс и путь», а также потенциал наращивания таких перевозок.

Также были рассмотрены вопросы развития института уполномоченных экономических операторов и расширения аккредитации белорусских производителей на китайском рынке.

Отмечена заинтересованность в более тесном взаимодействии между таможенными органами Беларуси и таможнями ключевых городов доставки и таможенного оформления белорусских товаров в Китае.

Стороны договорились расширять сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров, научных и профессиональных обменов.

Также в ходе заседания утверждено положение о комиссии, созданы рабочая группа по таможенному сотрудничеству и рабочая группа по карантинному сотрудничеству, подписаны международный договор, предусматривающий обмен электронными сведениями о товарах и железнодорожных средствах, перемещаемых в рамках торгового оборота через территорию Беларуси и Китая.