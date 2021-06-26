ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ТАМОЖЕННОМУ И КАРАНТИННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО МЕЖПРАВКОМИТЕТА


16:39 28.06.2021

Состоялось первое заседание Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в заседании комиссии в режиме видеоконференции приняли участие представители таможенных органов Беларуси и Китая, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольства Беларуси в Китае.

В ходе заседания стороны отметили высокий характер взаимодействия таможенных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных служб Беларуси и таможенной службы Китая, высокие результаты двустороннего сотрудничества, а также возрастающее число совместных проектов в связи с ростом взаимной торговли Беларуси и Китая.

Участники подчеркнули стратегическое геополитическое положение Беларуси в рамках железнодорожного маршрута Китай-Европа инициативы «Пояс и путь», а также потенциал наращивания таких перевозок.

Также были рассмотрены вопросы развития института уполномоченных экономических операторов и расширения аккредитации белорусских производителей на китайском рынке.

Отмечена заинтересованность в более тесном взаимодействии между таможенными органами Беларуси и таможнями ключевых городов доставки и таможенного оформления белорусских товаров в Китае.

Стороны договорились расширять сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров, научных и профессиональных обменов.

Также в ходе заседания утверждено положение о комиссии, созданы рабочая группа по таможенному сотрудничеству и рабочая группа по карантинному сотрудничеству, подписаны международный договор, предусматривающий обмен электронными сведениями о товарах и железнодорожных средствах, перемещаемых в рамках торгового оборота через территорию Беларуси и Китая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2021
валюта курс
EUR 3.0210
USD 2.5295
RUB 3.5044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0142 -0.0068
USD 2.5260 -0.0035
RUB 3.4995 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0140 3.0180
USD 2.5230 2.5260
RUB 3.4910 3.4990
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1960
EUR/RUB 86.1500 86.5000
USD/RUB 72.2900 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте