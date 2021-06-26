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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В 2021-2023 ГОДАХ БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ВЫПОЛНЯТ ШЕСТЬ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


14:27 28.06.2021

Беларусь и Армения в 2021-2023 годах выполнят шесть совместных научно-технических проектов, в том числе в сфере медицины и фармации, ИКТ, биологии, энергетики и новых материалов. Об этом шла речь сегодня на заседании совместной белорусско-армянской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина и председателя Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Саргиса Айоцяна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди проектов, принятых для совместной реализации, следует отметить такие, как «применение технологий компьютерного скрининга, молекулярного моделирования и биохимического анализа для разработки новых потенциальных лекарственных препаратов для терапии коронавирусной инфекции» (Институт молекулярной биологии НАН РА и Государственное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси») и «лектиносодержащие транспортные системы для селективной доставки лекарств к опухолевым и бактериальным клеткам» (Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Институт биохимии имени Г.. Бунятяна НАН РА). «Эти и другие проекты – это исследования мирового уровня. Объединив усилия наших ученых, мы быстрее можем создавать высокотехнологичные разработки, а в перспективе и новые инновационные производства», – подчеркнул Александр Шумилин.

В ходе заседания комиссии стороны обсудили перспективы развития науки, технологий и инноваций, а также вопросы организации и проведения научных мероприятий в двух странах.

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Армении осуществляется в рамках соглашения между правительствами Беларуси и Армении от 31 октября 2000 года.
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