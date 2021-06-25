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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИНИМАЕТ МИССИЮ МАГАТЭ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ


12:55 28.06.2021

28 июня 2021 года в Беларуси начала работу консультативная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в центре внимания миссии – национальный режим обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерной установки, системы обеспечения физической защиты ядерного материала при его транспортировке, информационная и компьютерная безопасность.

Миссия IPPAS, равно как и другие оценочные миссии и партнерские проверки, проводится на добровольной основе и по приглашению Республики Беларусь. Соответствующая подготовительная работа в стране была осуществлена Госатомнадзором совместно с заинтересованными.

Руководителем миссии IPPAS в Беларуси является представитель США Джозеф Сандовал (Joseph Sandoval), в команду также входят эксперты из МАГАТЭ, Великобритании, Франции, Швейцарии, Российской Федерации, Болгарии и Украины. В течение двух недель они будут изучать правовые основы обеспечения физической ядерной безопасности, лицензирование и разрешительную деятельность в области использования атомной энергии, осуществление надзорных и контрольных мероприятий в отношении объектов использования атомной энергии, осуществление охранной деятельности, реагирование на несанкционированные действия в отношении объектов использования атомной энергии, обеспечение физической защиты ядерного материала при транспортировке и другие вопросы. Запланированы рабочие обсуждения с представителями белорусской стороны, интервьюирование ответственных работников организаций, вовлеченных в обеспечение физической защиты, работа с документами, посещение площадки Белорусской АЭС.

Миссия IPPAS завершится 9 июля 2021 года. По итогам ее проведения команда экспертов подготовит соответствующий отчет.

Главное ожидание белорусской стороны – получить компетентные рекомендации для совершенствования системы физической защиты объектов использования атомной энергии в Республике Беларусь, для последующей работы по поддержанию на высоком уровне стандартов безопасности в нашей стране.

Беларусь уже приняла ряд миссий МАГАТЭ, в том числе по линии регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности – миссию по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (миссия IRRS) в 2016 году, по вопросам аварийной готовности и реагирования (миссия EPREV) в 2018 году, по вопросам учета и контроля ядерного материала (миссия ISSAS) в 2019 году. В стране также состоялись две миссии по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики в целом, включая регулирующую составляющую (миссия INIR) в 2012 и 2020 годах. В конце 2021 года состоится пост-миссия IRRS, которая оценит прогресс в деле выполнения рекомендаций миссии IRRS 2016 года.
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