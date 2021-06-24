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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ С УЧАСТИЕМ КОРЕИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
12:18 25.06.2021
В Беларуси с участием Кореи планируется старт нового проекта в сфере управления отходами. Такая информация прозвучала во время встречи 23 июня 2021 года министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с послом Республики Корея в нашей стране Тхэ Чжун Ёль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, во время встречи посол поделился информацией о запуске проекта по подготовке генерального плана по улучшению системы по обращению с коммунальными отходами Минской области, который планируется реализовывать совместно с Корейским институтом экологической промышленности и технологий (KEITI), корейской компанией DOHWA Engineering Co и Исследовательским институтом экологической стратегии (ESDI).
Тхэ Чжун Ёль пояснил, что в ходе реализации проекта предполагается совместно с белорусскими участниками разработать наиболее приемлемые направления решения вопросов управления бытовыми отходами в Минской области, в том числе с учетом передового корейского опыта в данных сферах и потребностей белорусской стороны.
В свою очередь Андрей Худык выразил поддержку данному проекту и отметил важность совместных усилий в решении вопроса управления коммунальными отходами.
«Принятие генерального плана по улучшению системы по обращению с коммунальными отходами для Минской области позволит нам снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить вторичное вовлечение в хозяйственный оборот отходов», – резюмировал глава природоохранного ведомства.
Андрей Худык подчеркнул успешную реализацию проекта по восстановлению нарушенных торфяников в Беларуси в рамках инициативы правительства Республики Корея и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием «Партнерство по озеленению засушливых земель» (Чангвонская инициатива) из средств Министерства продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея.
Ключевым мероприятием проекта стало осуществление повторного заболачивания осушенных торфяников Могилевской области «Нарковщина» Чериковского района и «Печенеж» Костюковичского района. Эффектом от проведенных работ на этих территориях станет снижение риска пожаров, сокращение выбросов углекислого газа, улучшение условий обитания диких животных и дикорастущих растений.
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