ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ С УЧАСТИЕМ КОРЕИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ


12:18 25.06.2021

В Беларуси с участием Кореи планируется старт нового проекта в сфере управления отходами. Такая информация прозвучала во время встречи 23 июня 2021 года министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с послом Республики Корея в нашей стране Тхэ Чжун Ёль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, во время встречи посол поделился информацией о запуске проекта по подготовке генерального плана по улучшению системы по обращению с коммунальными отходами Минской области, который планируется реализовывать совместно с Корейским институтом экологической промышленности и технологий (KEITI), корейской компанией DOHWA Engineering Co и Исследовательским институтом экологической стратегии (ESDI).

Тхэ Чжун Ёль пояснил, что в ходе реализации проекта предполагается совместно с белорусскими участниками разработать наиболее приемлемые направления решения вопросов управления бытовыми отходами в Минской области, в том числе с учетом передового корейского опыта в данных сферах и потребностей белорусской стороны.

В свою очередь Андрей Худык выразил поддержку данному проекту и отметил важность совместных усилий в решении вопроса управления коммунальными отходами.

«Принятие генерального плана по улучшению системы по обращению с коммунальными отходами для Минской области позволит нам снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить вторичное вовлечение в хозяйственный оборот отходов», – резюмировал глава природоохранного ведомства.

Андрей Худык подчеркнул успешную реализацию проекта по восстановлению нарушенных торфяников в Беларуси в рамках инициативы правительства Республики Корея и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием «Партнерство по озеленению засушливых земель» (Чангвонская инициатива) из средств Министерства продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея.

Ключевым мероприятием проекта стало осуществление повторного заболачивания осушенных торфяников Могилевской области «Нарковщина» Чериковского района и «Печенеж» Костюковичского района. Эффектом от проведенных работ на этих территориях станет снижение риска пожаров, сокращение выбросов углекислого газа, улучшение условий обитания диких животных и дикорастущих растений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2021
валюта курс
EUR 3.0246
USD 2.5335
RUB 3.5033
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0230
USD 2.5280 2.5300
RUB 3.4920 3.5050
подробнее

Конвертация в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 86.1500 86.5500
EUR/USD 1.1930 1.1970
USD/RUB 72.1500 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте