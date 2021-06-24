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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-ЕГИПЕТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МАРТ
11:20 25.06.2021
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 24 июня 2021 года состоялась встреча заместителя Министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Оксаны Константинович и директора Арабской академии науки, технологий и морского транспорта при Лиге арабских государств (ЛАГ) доктора Исмаила Фарага.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе встречи обсуждены вопросы белорусско-египетского сотрудничества в области инвестиций, науки, технологий и образования.
Подчеркнута заинтересованность белорусской стороны в дальнейшем расширении сотрудничества с ЛАГ как по вопросам региональной повестки дня, так и активизации сотрудничества по таким направлениям как обеспечение продовольственной безопасности, развитие промышленной кооперации в тяжелом и сельскохозяйственном машиностроении, налаживании академического и научно-технического сотрудничества между учреждениями высшего образования с целью подготовки и переподготовки специалистов для различных отраслей экономики.
Египетская сторона отметила наличие большого потенциала в академическом и научно-техническом сотрудничестве, особенно в случае взаимного признания дипломов выпускников белорусских и египетских учреждений высшего образования, а также высокий уровень белорусского образования.
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