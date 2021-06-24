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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ «АМКОДОР» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КАЗАХСТАНЕ
10:36 25.06.2021
Руководство холдинга «АМКОДОР» и представители компании АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 24 июня 2021 года провели переговоры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, во время переговоров обсуждались вопросы организации сборочного производства техники «АМКОДОР» в Казахстане.
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