МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ «АМКОДОР» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КАЗАХСТАНЕ

10:36 25.06.2021 Руководство холдинга «АМКОДОР» и представители компании АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 24 июня 2021 года провели переговоры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, во время переговоров обсуждались вопросы организации сборочного производства техники «АМКОДОР» в Казахстане.