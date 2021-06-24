У строительных комплексов Беларуси и России большой потенциал для совместного сотрудничества. Это отметил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович 24 июня во время совещания с представителями российских строительных организаций.

«Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений с Российской Федерацией, в том числе на уровне субъектов хозяйствования. У строительных комплексов Беларуси и России большой потенциал для совместного сотрудничества», - подчеркнул Руслан Пархамович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитетуры, в рамках встречи состоялась презентация российскими компаниями производимой продукции строительных материалов и изделий, приведены примеры по оказанию услуг в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович отметил важность проведения такого совещания с участием белорусского посольства, Национального объединения участников строительной индустрии и российских компаний на площадке министерства.

Присутствовавший на совещании посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко выразил уверенность, что итоги этой встречи будут полезны для двух стран и в ближайшей перспективе будут реализованы взаимовыгодные проекты.

«Мы видим возможности наших российских коллег, которые можно использовать в Беларуси. Сегодня, располагая развитыми строительными комплексами, мы должны обсуждать предложения совместного сотрудничества по всем направлениям и реализовывать проекты, максимально используя ресурсы Союзного государства», - сказал он.

Посол также заявил, что достигнутые договоренности в дальнейшем могут перерасти в крупные инвестиционные проекты.