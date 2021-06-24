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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТ САНКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
17:45 24.06.2021
Немецкий бизнес незамедлительно выполнит санкционные требования ЕС в отношении Беларуси. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Оливера Гермеса о секторальных санкциях, принятых сегодня Советом ЕС.
"Для немецких компаний санкции в первую очередь негативно скажутся на текущих и планируемых проектах в стране. Хотя белорусские компании, попавшие под санкции, не являются торговыми партнерами, Беларусь выполняет важную функцию транзитной страны для транспортных потоков и энергоносителей между ЕС и Россией", отметил представитель немецкого бизнеса, которого цитирует DW.
По данным комитета, в 2020 году немецкие компании экспортировали в Беларусь товаров на почти 1,4 млрд евро, в основном машины, химическую продукцию, автомобили и запчасти. Белорусский экспорт в Германию составил примерно 500 млн евро, в первую очередь сырье, железо и сталь, а также мебель и ее детали.
Беларусь на 75-м месте среди партнеров Германии по импорту (из 239) и на 60-м место среди партнеров ФРГ по экспорту.
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