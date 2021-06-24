Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Арабской академией науки, технологий и морского транспорта (ААНТМТ) (Египет). Подписи под документом 23 июня 2021 года поставили ректоры учреждений Андрей Король и Исмаил Абдель Гафар Исмаил Фараг соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает академические обмены, организацию совместных образовательных программ и исследовательских проектов, обмен научно-методическими материалами.

Во время встречи стороны наметили взаимовыгодные направления двустороннего академического и научного сотрудничества. Египетских гостей заинтересовал опыт белорусского университета в подготовке специалистов в области экономики, математики, механики и IT. Представителям ААНТМТ презентовали деятельность и образовательные программы БГУ, в частности факультетов радиофизики и компьютерных технологий, механико-математического, экономического, прикладной математики и информатики.

В ближайшее время будут созданы рабочие группы для детальной проработки обозначенных векторов взаимодействия.

Арабская академия науки, технологий и морского транспорта (Египет) открыта в 1972 году и является одним из ведущих образовательных учреждений арабских государств в области морского транспорта. Академия имеет штаб-квартиру в Александрии и филиалы в Каире, Асуане, Порт-Саиде, Новом Аламейне (Египет); Латакии (Сирия) и Шардже (ОАЭ).

На данный момент в академии ведется обучение по более 120 специальностям, среди которых международный и морской транспорт, логистика, инженерия, правоведение, менеджмент, языкознание, журналистика, фармацевтика, археология и др.

Академия активно развивает сотрудничество с ведущими университетами Великобритании, Германии, Франции, Испании, Польши, США и Канады, взаимодействует с ООН и ЮНЕСКО в рамках совместной реализации образовательных и научно-технических проектов.