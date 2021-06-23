Беларусь добилась отклонения основного объема требований российской компании ООО «Манолиум-Процессинг» в инвестиционном арбитраже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в 2017 году российская компания ООО «Манолиум-Процессинг» инициировала арбитражное разбирательство против Республики Беларусь на основании договора о Евразийском экономическом союзе. Она требовала компенсировать прямой ущерб, якобы причиненный Беларусью, и упущенную выгоду на общую сумму более 200 млн долларов США. Истец впоследствии уменьшил свои требования приблизительно до 176 млн долларов США. 22 июня 2021 г. состав арбитража, образованный для рассмотрения конкретного дела (ad hoc) по регламенту ЮНСИТРАЛ отклонил основной объем требований ООО «Манолиум-Процессинг» к Беларуси.

Суть требований истца сводилась к тому, что в 2003 году он заключил инвестиционный договор с Минским горисполкомом и Минсктрансом, по которому он получил право на застройку земельного участка в центре Минска. Этот земельный участок российская компания должна была использовать для постройки объекта – «торгово-культурно-развлекательного центра». В качестве платы за получение такого права она должна была построить несколько коммунальных объектов в срок до середины 2011 года (с учетом неоднократных продлений сроков).

Многочисленные нарушения со стороны ООО «Манолиум-Процессинг», вызванные в том числе небрежным отношением к законодательству Беларуси, привели к тому, что инвестор потерял право на строительство объекта в центре Минска. Экономический суд города Минска вынес решение расторгнуть инвестиционный договор в 2014 году. Процессы по оспариванию данного решения длились до 2015 года.

Состав арбитража признал юрисдикцию в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе только в отношении действий после вступления этого договора в силу, в том числе относительно заявлений истца, связанных с решениями белорусских судов после 2015 года и передачей земельного участка в центре Минска другому инвестору. Многочисленные заявления российской компании о нарушениях договора о Евразийском экономическом союзе в связи с расторжением инвестиционного договора, которые якобы имели место до 2015 года, состав арбитража признал вне своей компетенции.

Рассмотрев заявления Истца по существу, состав арбитража отклонил его требование о якобы имевшем месте отказе инвестору в правосудии (denial of justice).

Требование ООО «Манолиум-Процессинг» возместить упущенную выгоду, связанную с потерей права на земельный участок в центре Минска, состав арбитража признал не имеющим под собой оснований, а суммы требований, выдвинутые истцом, – чистым вымыслом, в чем согласился с позицией Беларуси.

Определенные положения белорусского права не позволяли белорусским государственным органам выплатить ООО «Манолиум-Процессинг» компенсацию за его расходы на строительство коммунальных объектов. Поскольку истец и его белорусская дочерняя компания постоянно нарушали законодательство Беларуси и к 2016 году погрязли в налоговых долгах и штрафах.

Состав арбитража постановил возместить истцу средства, фактически потраченные им на строительство коммунальных объектов в размере, определенном контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Беларуси: около 19 млн долларов США. Присужденная сумма составляет около 12% от общей суммы первоначальных требований истца.

«Правительство Республики Беларусь продолжает поддерживать добросовестных иностранных инвесторов, которые уважают и соблюдают законодательство страны», - отметили в Минэкономики.