Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица в рамках визита 21-23 июня 2021 г. в главный финансовый и торговый центр Пакистана – город Карачи (провинция Синд) провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, белорусско-пакистанскому сотрудничеству в финансовой сфере была посвящена встреча Андрея Метелицы с главой Государственного банка Пакистана Резой Бакиром, в ходе которой обсуждены вопросы взаимодействия с Национальным банком Беларуси и механизмы экспортной поддержки при поставках белорусских товаров в Пакистан.

А. Метелица также посетил Орган по стандартизации и контролю качества Пакистана, где обсудил с его гендиректором Абдулом Алимом Мемоном осуществление подписанного в нынешнем году Плана мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве в области стандартизации и информационной поддержки, включая вопросы активизации двустороннего взаимодействия по вопросам соответствия сертификации белорусских предприятий пакистанским стандартам и нормам ”Халяль“. По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении двустороннего онлайн-мероприятия по теме требований и стандартов, предъявляемых в Пакистане для ввоза продуктов животного происхождения.

Глава белорусской дипмиссии провел встречу с руководством выставочного агентства Ecommerce Gateway Pakistan. Стороны обсудили подготовку Национальной экспозиции Беларуси в рамках промышленной выставки IEMA, которая пройдет в Карачах в ноябре 2021 года.

В контексте активизации межрегионального сотрудничества двух стран состоялась встреча А. Метелицы с главным министром провинции Синд Мурадом Али Шахом, в ходе которой ему было передано приглашение посетить с визитом Гомельскую область – регион-партнер провинции Синд.

Помимо этого, глава белорусской дипмиссии также провел серию встреч, направленных на укрепление экономического взаимодействия Беларуси с пакистанской провинцией Синд. Главной темой переговоров с руководством Федерации торгово-промышленных палат Пакистана, Управления по развитию торговли Пакистана, местных компаний, организаций по международной торговле и сотрудничеству стало развитие двустороннего взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, а также наращивания поставок белорусской продукции в Пакистан.