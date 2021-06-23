ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И УКРАИНСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


16:39 23.06.2021

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Украинский союз промышленников и предпринимателей 23 июня 2021 г. подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписание прошло в рамках онлайн семинара, посвященного выходу украинских компаний на рынок Беларуси.

Мероприятие было организовано с целью выработки стратегии и бизнес-решений по торгово-экономическому взаимодействию между нашими странами. В семинаре приняли участие более 40 организаций, входящих в Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Украинским бизнесменам были представлены механизмы развития внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний с белорусскими партнерами, эффективные инструменты изучения рынка Беларуси и возможности портала Export.by. Особую актуальность на семинаре приобрела тема участия украинских компаний в закупках в Республике Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
валюта курс
EUR 3.0185
USD 2.5368
RUB 3.4673
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0260 +0.0075
USD 2.5362 -0.0006
RUB 3.4903 +0.023
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0330
USD 2.5350 2.5380
RUB 3.4850 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.7000 86.9500
USD/RUB 72.6000 72.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте