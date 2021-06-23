Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Украинский союз промышленников и предпринимателей 23 июня 2021 г. подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписание прошло в рамках онлайн семинара, посвященного выходу украинских компаний на рынок Беларуси.

Мероприятие было организовано с целью выработки стратегии и бизнес-решений по торгово-экономическому взаимодействию между нашими странами. В семинаре приняли участие более 40 организаций, входящих в Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Украинским бизнесменам были представлены механизмы развития внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний с белорусскими партнерами, эффективные инструменты изучения рынка Беларуси и возможности портала Export.by. Особую актуальность на семинаре приобрела тема участия украинских компаний в закупках в Республике Беларусь.