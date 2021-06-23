Сняты ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции ОАО "Бабушкина крынка" по итогам состоявшихся 21 июня телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным.

Как сообщает Россельхознадзор, с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене с 22 июня 2021 года временных ограничений на поставки в Россию масла сливочного и цельномолочной продукции с предприятия ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Указанная продукция должна быть выработана с 22 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.