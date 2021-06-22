Руководители рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель главы Челябинской области Егор Ковальчук 22 июня 2021 года в режиме видеоконференцсвязи обсудили ряд ключевых вопросов о сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, обсуждалось, в частности, участие белорусской стороны в тендере на приобретение в Челябинской области 150 автобусов на газомоторном топливе, создание сборочного производства гусеничной и специальной техники на базе промышленных предприятий Челябинской области, процесс модернизации электротранспорта Челябинска.

По результатам переговоров достигнуты договоренности о практических шагах сторон для организации прямого авиасообщения между Минском и Челябинском, а также о проведении 13-го заседания рабочей группы в Минске в октябре-ноябре 2021 года.