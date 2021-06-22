|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ МИНСКОМ И ЧЕЛЯБИНСКОМ
09:10 23.06.2021
Руководители рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель главы Челябинской области Егор Ковальчук 22 июня 2021 года в режиме видеоконференцсвязи обсудили ряд ключевых вопросов о сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, обсуждалось, в частности, участие белорусской стороны в тендере на приобретение в Челябинской области 150 автобусов на газомоторном топливе, создание сборочного производства гусеничной и специальной техники на базе промышленных предприятий Челябинской области, процесс модернизации электротранспорта Челябинска.
По результатам переговоров достигнуты договоренности о практических шагах сторон для организации прямого авиасообщения между Минском и Челябинском, а также о проведении 13-го заседания рабочей группы в Минске в октябре-ноябре 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2021
Курсы в банках
на 23.06.2021
Конвертация в банках
на 23.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте