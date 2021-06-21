Канада ввела дополнительные санкции в отношении Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича. Об этом в Оттаве объявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

"Задержание господина Протасевича и госпожи Сапеги - это нападение на всех, кто верит в свободу выражения. Канада и ее партнеры продолжат оказывать давление на белорусский режим из-за его наступления на права человека", - сказал Гарно, которого цитирует Укринформ.

В канадский санкционный список были добавлены 17 физических и 5 юридических лиц. В их числе: министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, депутат Олег Гайдукевич, командующий ВВС Игорь Голуб, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, а также автомобильные предприятия БелАЗ и МАЗ.

В общей сложности канадские санкции, связанные с нарушениями прав человека в Беларуси, действуют против 72 физических и 5 юридических лиц.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта, после чего белорусские власти задержали бывшего редактора оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.