ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ С КАЛМЫКИЕЙ


09:40 22.06.2021

БУТБ готова не только предоставить калмыцким экспортерам прямой доступ к более чем 21 тысяче белорусских компаний, но и стать «электронным окном» на рынки других стран. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Башлий в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калмыкии, которое прошло 21 июня 2021 г. на базе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

По его словам, положительный опыт использования торговой площадки БУТБ компаниями из Смоленской, Брянской и Псковской областей может быть успешно спроецирован на более отдаленные регионы Российской Федерации.

«В текущем году мы существенно нарастили биржевой товарооборот с Российской Федерацией, в том числе за счет активного участия в торгах компаний из близлежащих регионов. И если раньше основной упор делался на Московскую и Ленинградскую области, то сейчас мы также стараемся максимально вовлечь в биржевую торговлю предприятия малого и среднего бизнеса из Смоленской, Брянской и Псковской областей. И положительные результаты уже есть. По итогам 5 месяцев сумма сделок, совершенных компаниями-резидентами России на биржевой площадке, выросла более чем в 2 раза, до 55 млн USD. Причем это были не только классические экспортно-импортные транзакции между белорусскими и российскими предприятиями, но и транзитные сделки по реализации российского рапсового масла в Китай, а пиломатериалов – в страны Прибалтики. Уверен, что и у калмыцких компаний данный механизм будет также востребован», – подчеркнул представитель БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на 1 июня 2021 года на БУТБ аккредитованы 2589 субъектов хозяйствования из Российской Федерации (+97 новых по сравнению с началом года). В структуре биржевого товарооборота с Россией преобладают сделки с черными металлами и изделиями из них, углем, шротом масличных, стройматериалами, молочной продукцией.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2021
валюта курс
EUR 3.0068
USD 2.5320
RUB 3.4612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0068 +0.0104
USD 2.5320 +0.0167
RUB 3.4612 -0.0238
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0180
USD 2.5260 2.5320
RUB 3.4520 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1950
EUR/RUB 87.0000 87.5000
USD/RUB 73.0000 73.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте