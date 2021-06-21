БУТБ готова не только предоставить калмыцким экспортерам прямой доступ к более чем 21 тысяче белорусских компаний, но и стать «электронным окном» на рынки других стран. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Башлий в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калмыкии, которое прошло 21 июня 2021 г. на базе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

По его словам, положительный опыт использования торговой площадки БУТБ компаниями из Смоленской, Брянской и Псковской областей может быть успешно спроецирован на более отдаленные регионы Российской Федерации.

«В текущем году мы существенно нарастили биржевой товарооборот с Российской Федерацией, в том числе за счет активного участия в торгах компаний из близлежащих регионов. И если раньше основной упор делался на Московскую и Ленинградскую области, то сейчас мы также стараемся максимально вовлечь в биржевую торговлю предприятия малого и среднего бизнеса из Смоленской, Брянской и Псковской областей. И положительные результаты уже есть. По итогам 5 месяцев сумма сделок, совершенных компаниями-резидентами России на биржевой площадке, выросла более чем в 2 раза, до 55 млн USD. Причем это были не только классические экспортно-импортные транзакции между белорусскими и российскими предприятиями, но и транзитные сделки по реализации российского рапсового масла в Китай, а пиломатериалов – в страны Прибалтики. Уверен, что и у калмыцких компаний данный механизм будет также востребован», – подчеркнул представитель БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на 1 июня 2021 года на БУТБ аккредитованы 2589 субъектов хозяйствования из Российской Федерации (+97 новых по сравнению с началом года). В структуре биржевого товарооборота с Россией преобладают сделки с черными металлами и изделиями из них, углем, шротом масличных, стройматериалами, молочной продукцией.