В Намибии заинтересованы в обучении своих студентов в белорусских вузах по сельскохозяйственным специальностям. Это было отмечено во время состоявшейся 18 июня 2021 г. в формате видеоконференции посла Беларуси в ЮАР и Намибии (по совместительству) Александра Сидорука с министром сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии Калле Шлеттвайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Намибии в сфере сельского хозяйства, включая возможности и модальности поставок белорусской сельхозтехники и оборудования в рамках программ механизации сельского хозяйства Намибии.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам подписания меморандума о сотрудничестве между