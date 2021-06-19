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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В НАМИБИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОБУЧЕНИИ СВОИХ СТУДЕНТОВ В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ ПО СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
13:58 21.06.2021
В Намибии заинтересованы в обучении своих студентов в белорусских вузах по сельскохозяйственным специальностям. Это было отмечено во время состоявшейся 18 июня 2021 г. в формате видеоконференции посла Беларуси в ЮАР и Намибии (по совместительству) Александра Сидорука с министром сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии Калле Шлеттвайном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Намибии в сфере сельского хозяйства, включая возможности и модальности поставок белорусской сельхозтехники и оборудования в рамках программ механизации сельского хозяйства Намибии.
Отдельное внимание стороны уделили перспективам подписания меморандума о сотрудничестве между
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