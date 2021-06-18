Министерство по налогам и сборам Беларуси и Федеральная налоговая служба России подписали план мероприятий (дорожную карту) по реализации второго этапа пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами двух стран с применением механизма доверенной третьей стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, в рамках второго этапа планируется апробировать разработанные стандарты взаимодействия операторов электронного документооборота, а также урегулировать способы оформления в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождения, выявленных при приемке товаров.

Цель пилотного проекта – переход на обмен электронными товаросопроводительными документами и их признание при трансграничной торговле между Беларусью и Российской Федерацией. Это снизит непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с оформлением бумажных документов, а также позволит минимизировать вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.

Техническую реализацию второго этапа пилотного проекта от Республики Беларусь обеспечивают РУП «Национальный центр электронных услуг» - оператор доверенной третьей стороны, а также аттестованные операторы электронного документооборота (EDI-провайдеры) ООО «Современные технологии торговли» и ООО «Электронные документы и накладные».