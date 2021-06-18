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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОБМЕНУ ЭЛЕКТРОННЫМИ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ
12:55 21.06.2021
Министерство по налогам и сборам Беларуси и Федеральная налоговая служба России подписали план мероприятий (дорожную карту) по реализации второго этапа пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами двух стран с применением механизма доверенной третьей стороны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, в рамках второго этапа планируется апробировать разработанные стандарты взаимодействия операторов электронного документооборота, а также урегулировать способы оформления в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождения, выявленных при приемке товаров.
Цель пилотного проекта – переход на обмен электронными товаросопроводительными документами и их признание при трансграничной торговле между Беларусью и Российской Федерацией. Это снизит непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с оформлением бумажных документов, а также позволит минимизировать вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.
Техническую реализацию второго этапа пилотного проекта от Республики Беларусь обеспечивают РУП «Национальный центр электронных услуг» - оператор доверенной третьей стороны, а также аттестованные операторы электронного документооборота (EDI-провайдеры) ООО «Современные технологии торговли» и ООО «Электронные документы и накладные».
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