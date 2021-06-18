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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЕС В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ МОГУТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНЫ НА САММИТЕ ЕВРОСОВЕТА 24-25 ИЮНЯ


11:56 21.06.2021

Совет министров ЕС по иностранным делам сегодня в Люксембурге примет новый пакет санкций против физических и юридических лиц Беларуси, а также рассмотрит предложения о введении секторальных санкций, которые будут болезненными для всей экономики страны. Об этом в понедельник перед началом встречи европейских министров в Люксембурге заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Первым вопросом, который мы обсудим, будет Беларусь. Сначала мы проведем встречу с белорусским лидером Тихановской, она объяснит нам ситуацию в стране. После этого мы примем широкий пакет новых санкций - речь идет об около 86 лицах и учреждениях. После этого мы обсудим экономические санкции, которые будут представлены на следующей встрече Европейского Совета, которая должна дать политические указания. Соответственно эти экономические санкции, которые ударят по экономике, будут приняты после рассмотрения Европейским Советом», - сказал Боррель, которого цитирует Укринформ.

Он воздержался от комментариев, какие именно секторы белорусской экономики затронут новые экономические санкции ЕС, поскольку этот вопрос должен быть рассмотрен европейскими лидерами 24-25 июня в ходе следующего Европейского Совета. В настоящее время указанные предложения разработаны в рамках рабочих групп и на уровне постоянных представителей стран Евросоюза.

«Эти санкции будут рассмотрены Европейским Советом. Они затронут секторы белорусской экономики, которые напрямую связаны с экспортом. Санкции должны оказывать давление на власти Беларуси, это будет болезненно для ее экономики. Но мы не пытаемся кого-то наказать, мы стремимся изменить их поведение», - добавил Боррель.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта, после чего белорусские власти задержали бывшего редактора оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.

Европейский Совет после этого инцидента уже 24 мая решил применить дополнительные индивидуальные санкции против лиц и учреждений в Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны, и дал соответствующие поручения Еврокомиссии и Высокому представителю ЕС.

Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендуется избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний закрыт доступ к европейским аэропортам.
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