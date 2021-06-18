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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ТУРЦИЮ


10:14 21.06.2021

Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию. Это было отмечено на состоявшейся 17 июня 2021 г. встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджан и главой Турецко-белорусского совета делового сотрудничества Йылмазом Сойджан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, основной повесткой встречи стало обсуждение осуществления интермодальных перевозок грузов между Беларусью и Турцией железнодорожным транспортом.

Йылмаз Сойджан отметил, что «неотъемлемой частью сбалансированного развития торговых отношений является транспортно-логистическая составляющая. Данный железнодорожный коридор предполагает организацию в том числе контейнерных перевозок грузов. Его реализация в значительной мере понизит издержки и расходы их осуществления».

Алексей Авраменко заверил, что белорусская сторона также заинтересована в проработке данного предложения.

«Мы сегодня готовы прилагать все усилия для развития интермодальных перевозок Беларусь – Турция в ближайшее время. Это одно из перспективных направлений для расширения эффективного сотрудничества между странами и увеличения товарооборота», – сказал министр.

Он также добавил, что Белорусская железная дорога в сотрудничестве с бизнес-сообществом Турции обеспечит детальную проработку транспортно-логистических схем перевозок грузов с задействованием контейнерных сервисов.

Стороны также договорились более детально рассмотреть вопрос, обсудили взаимодействие в сферах автомобильного, воздушного транспорта и дорожного хозяйства.
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