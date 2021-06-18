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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПЕРТЫ МАГАТЭ ПРОВЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ МИССИЮ ПО ВОПРОСАМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЛАЭС


09:14 21.06.2021

Эксперты МАГАТЭ совместно с приглашенными специалистами из США и Аргентины в формате видеоконференцсвязи 14-15 июня рассмотрели результаты самооценки Белорусской АЭС выполнения рекомендаций и предложений, полученных в ходе миссии МАГАТЭ по вопросам эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), которая состоялась на БелАЭС в августе 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, оценка дана по направлениям проверки «Техническая поддержка» и «Опыт эксплуатации».

Полученные рекомендации будут использованы при подготовке к проведению в октябре 2021 года повторного визита на Белорусскую АЭС экспертной группы Pre-OSART.

Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team) – миссия группы анализа эксплуатационной безопасности. В соответствии с регламентом МАГАТЭ, она проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
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