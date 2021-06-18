Делегация Белорусской железной дороги во главе с начальником Владимиром Морозовым приняла участие в XLIX сессии совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которая прошла 15-17 июня 2021 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в своем выступлении руководитель белорусской магистрали отметил высокую эффективность работы, проделанной организацией сотрудничества железных дорог в 2020 году по развитию международных железнодорожных перевозок в сообщении Европа – Азия, а также ее значительный вклад в повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

Кроме того, он акцентировал внимание на масштабной работе специалистов министерств и железнодорожных компаний по разработке и актуализации документов по транспортному праву. «Их применение на практике позволит железным дорогам стать более доступным, безопасным и экологичным видом транспорта», – подчеркнул начальник Белорусской железной дороги.

«Разработка мероприятий по развитию железнодорожных коридоров ОСЖД и совершенствование железнодорожных перевозок, которые находятся в компетенции Комиссии по транспортной политике и стратегии развития, – это своего рода построение стратегического плана на будущее и толчок для движения вперед», – резюмировал Владимир Морозов.

В ходе сессии участники отметили выполнение программы и планов работы ОСЖД за 2020 год и утвердили отчет о деятельности ОСЖД за 2020 год, одобрили результаты работы комиссий ОСЖД по транспортной политике и стратегии развития, по транспортному праву, отчет о ходе работы временной рабочей группы по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок, а также утвердили программу работы ОСЖД на 2022 год и последующие годы в области транспортной политики, стратегии развития, транспортного права, профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок.

Следующую сессию Совещания Министров ОСЖД планируется провести в июне 2022 года.

ОСЖД была создана в 1956 году в Софии (Болгария).

Белорусская железная дорога является членом ОСЖД с 1992 года.