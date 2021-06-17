В финале Международного конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся по сохранению водных ресурсов «Стокгольмский Юниорский Водный Приз», который пройдет с августа по сентябрь 2021 года, Беларусь представят учащиеся средней школы № 23 Борисова Анна Тихонович и Егор Касяник.

Право представить свой проект в международном финале в Стокгольме участники от Беларуси доказали победой в Республиканском водном конкурсе исследовательских проектов, который проводился Республиканским центром экологии и краеведения при поддержке унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

В национальном конкурсе было представлено 106 проектов, посвященных охране водных ресурсов. Их авторами стали 112 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из разных городов Беларуси. Тем, кто прошел отбор в финальный тур, необходимо было защитить свои научные разработки и исследования перед жюри в 15-минутном онлайн-выступлении — причем на английском языке. В итоге самую высокую оценку получил проект «Использование растительных материалов в качестве сорбентов нефтепродуктов» — именно такую тему для своей работы выбрали Анна Тихонович и Егор Касяник из Борисова.

Республиканский водный конкурс исследовательских проектов проводится ежегодно с 2007 года. На протяжении 15 последних лет это мероприятие курирует «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Компания оказывает помощь в решении различных организационных и финансовых вопросов — в том числе связанных с участием представителя от Беларуси в международном финале.

Coca-Cola в Беларуси в рамках сотрудничества с Республиканским центром экологии и краеведения активно поддерживает и другие проекты экологической направленности, ориентированные на школьников и молодежь. Так, компания помогла центру оборудовать детскую лабораторию по изучению биоразнообразия и антропогенных факторов водных экосистем, на базе которой юные экологи готовятся к международным олимпиадам и конкурсам.

В 2021 году при участии компании прошел Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ и проектов учащихся учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Многие разработки, представленные ребятами за годы его проведения, уже нашли свое практическое применение.

Кроме того, вот уже пять лет подряд компания вместе с Республиканским центром экологии и краеведения проводит cleanup-акции по уборке белорусских городов от мусора с сортировкой отходов для их дальнейшей переработки. Участие в них принимают как волонтеры из числа студентов ВУЗов и колледжей, так и сотрудники «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Поддержка экологических инициатив — важнейшая составляющая стратегии компании Coca-Cola в Беларуси в области устойчивого развития, включающей в себя сокращение выбросов в атмосферу, эффективное обращение с отходами и сохранение водных ресурсов.