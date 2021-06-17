АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена" в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АО "Рособоронэкспорт", компания повышает уровень взаимодействия с Беларусью в сфере военно-технического сотрудничества и предлагает комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов Вооруженных Сил и других национальных силовых структур.

"Уникальный статус Рособоронэкспорта позволяет синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России, оказывать иные услуги в данной области, оптимизируя при этом различные, в том числе и логистические, затраты. Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На своем стенде (А1-1) Рособоронэкспорт разместит модели транспортно-боевого вертолета Ми-35М, бронетранспортера БТР-82А и зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении.

Кроме того, в рамках экспозиции Рособоронэкспорта также будут представлены макеты знаменитых снайперских винтовок SVLK-14S "Сумрак" и DVL-10V3 "Волкодав" производства ООО "КБИС" (Lobaev Arms), комплекс противодействия БЛА "Пищаль-ПРО" Концерна "Автоматика", тепловизионные камеры и оптические приборы невоенного назначения от ТПК "Аргус-НВ", а также модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля "Линза" производства АО "Ремдизель". Специалист ООО "СТЦ" предоставит исчерпывающую информацию о беспилотном летательном аппарате "Орлан-10Е", разработанном его компанией.

В рамках выставки на стенде Рособоронэкспорта 23 июня планируется проведение комплексной презентации средств безопасности российского производства, включающей образцы стрелкового и нелетального оружия и боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, средства досмотра грузов и людей. Также 23 июня Рособоронэкспорт проведет презентацию унифицированной системы тактической радиосвязи "Азарт" – нового сетевого решения для повышения устойчивости и скрытности управления действиями войск.

В составе объединенной российской экспозиции свои стенды на MILEX 2021 представят Концерн ВКО "Алмаз – Антей" с входящими в него ИЭМЗ "Купол" и АО "ВНИИРТ", НПО "Прибор", холдинговые компании Госкорпорации Ростех АО "Технодинамика" с входящими в него АО "Полет", АО "Уралвагонзавод" вместе с АО "Уралтрансмаш", НПК "Техмаш", НПО "Высокоточные комплексы" и АО "КБП", а также НПО "СПЛАВ", НИИ прикладной химии и НИМИ им. В.В.Бахирева.

АО "Кронштадт", помимо стенда, разместит на статической экспозиции натурный образец разведывательно-ударного комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" с наземным пунктом управления, вариантами полезной нагрузки, а также с авиационными средствами поражения. В производстве этого комплекса планируется участие белорусских промышленных компаний.

"Российские оборонные предприятия представят на MILEX-2021 более 20 образцов продукции, которые Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок за последний год. Среди них, помимо разведывательно-ударной версии БЛА "Орион-Э", также зенитная ракетная система "Антей-4000", модернизированная 203-мм самоходная пушка "Малка", универсальная бронированная инженерная машина, бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе платформы "Бумеранг". Эти образцы будут демонстрироваться в Беларуси впервые", – сообщил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт запланировал на выставке в Минске насыщенную деловую программу, включающую в себя встречи и переговоры с представителями Министерства обороны Беларуси, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

Кроме того, представители компании примут участие в 9-й Международной научной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, организованной Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси.

В ходе мероприятия руководители и специалисты министерств и ведомств России и Беларуси, научных и образовательных учреждений, предприятий и компаний, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения, обсудят текущие тенденции в области военной науки и безопасности.