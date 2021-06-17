Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский посредством видеоконференцсвязи 16 июня 2021 г. принял участие в открытии Ситуационного центра Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, центр создан для наблюдения в режиме реального времени за ходом биржевых торгов, мониторинга динамики биржевых и внебиржевых котировок и контроля за соблюдением антимонопольных требований к биржевой торговле.

В ходе презентации руководители крупнейших товарных бирж Казахстана представили результаты стартовавших в 2021 г. торгов бензином, битумом и малыми партиями коммунально-бытового угля. В частности, механизм продажи коммунально-бытового угля через биржевые площадки позволил сократить число посредников и обеспечить региональным операторам прямой доступ к закупкам данного вида топлива. Как следствие – конечная стоимость угля для населения существенно снизилась.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что опыт Казахстана может быть использован при создании аналогичной структуры в Беларуси.

«Реализованный в Казахстане проект – хороший пример тесного взаимодействия антимонопольного регулятора с операторами биржевых площадок, и этот опыт можно смело брать на вооружение. На мой взгляд, появление в Беларуси аналогичного центра мониторинга биржевого товарного рынка могло бы не только поспособствовать популяризации биржевого механизма, но и обеспечить общедоступный источник актуальной ценовой информации для белорусских компаний, работающих на внутреннем рынке и поставляющих продукцию за рубеж», – считает руководитель БУТБ.